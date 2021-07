Prima amichevole e prima vittoria per il Milan di Stefano Pioli, che nove giorni dopo l'inizio del ritiro batte 6-0 la Pro Sesto, squadra di Serie C allenata da Antonio Filippini. La sblocca subito Bennacer, a cui fanno seguito i gol di Leao e Castillejo. Nel secondo tempo l'autogol di Fasolini e la doppietta di Kerkez, terzino sinistro ungherese classe 2003.

MILAN-PRO SESTO 6-0

18' Bennacer, 22' Leao, 38' Castillejo, 75' aut. Fasolini, 89' Kerkez, 90' Kerkez

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu (46' Plizzari), Gabbia (46' Conti), Tomori (46' Stanga), Romagnoli (46' Caldara), T. Hernandez (46' Kerkez); Tonali (46' Pobega), Bennacer (46' Di Gesù, 70' Robotti); Castillejo (46' Roback), Krunic (46' Capone), D. Maldini (46' Hauge); Leao (46' Colombo). All. Pioli



PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna. All. A. Filippini

Inizia bene la stagione del Milan di Stefano Pioli che, nel giorno dell’ufficialità di Olivier Giroud e dell’arrivo in Italia di Brahim Diaz e Fodé Ballo-Touré, ha battuto a Milanello la Pro Sesto 6-0, società di serie C. Nove giorni dopo l'inizio del ritiro precampionato l'allenatore rossonero ha ricevuto buone indicazioni dai suoi in vista del prossimo campionato, soprattutto da Castillejo, Theo Hernandez, Bennacer e dal giovane Kerkez, autore di una doppietta nel finale.