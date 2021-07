L'attaccante del Napoli esalta il lavoro del nuovo allenatore in questi primi giorni: "E' un piacere imparare da lui, stiamo lavorando tanto e questo ci servirà per essere pronti per il campionato". E sul suo futuro: "Il Napoli è una grande squadra, ma voglio rimanere qui per giocarmela e mettere in difficoltà il mister"

Con la prima amichevole nel ritiro di Dimaro, è iniziata ufficialmente l'era di Luciano Spalletti alla guida del Napoli. Nuovo allenatore del quale ha parlato anche Andrea Petagna al termine del match contro la Bassa Aunania (terminato 12-0 per gli azzurri, ndr): "È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi é un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve". L'attaccante azzurro ha parlato anche del suo futuro, che vuole essere sempre a Napoli, nonostante la grande concorrenza nel suo reparto: "Penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui. Il Napoli è una squadra forte, lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ritagliarsi delle opportunità".