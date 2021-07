Diverse le squadre di Serie A in campo oggi per le prime uscite amichevoli. Dodici gol del Napoli contro il Bassa Anaunia, goleada anche per il Torino contro l'Obermais. Finisce in parità il match tra Atalanta e Maccabi Bnei Raina. Tutto facile anche per il Bologna contro la Bagnolese. Ecco tutti i risultati