A Dimaro le luci della ribalta le ha prese tutte Victor Osimhen. Giusto. Per quello che ha fatto vedere fino ad ora. Ma in ritiro c'è anche chi sta lavorando - bene - nell'ombra. Matteo Politano , uno dei giocatori più in forma, a segno nella prima amichevole stagionale e già in perfetta sintonia con il lavoro proposto da Luciano Spalletti . Del resto fu proprio il nuovo allenatore del Napoli a volerlo all'Inter nel 2018. Una stagione vissuta da titolare, con 36 presenze e 5 reti in Serie A.

Nazionale nel mirino

PRIMO TEST

Napoli-Bassa Anaunia 12-0: show di Osimhen

Un nuovo inizio allora per entrambi, anche se l'ultimo anno per Politano è stato ricco di soddisfazioni e di gol - 12 stagionali -, record personale, che lo ha avvicinato alla Nazionale fino all'ultimo taglio. Una delusione mitigata dalla nascita della figlia Gisele, a giugno. Il modo migliore per rimettere la testa sulla prossima stagione e per mettere a fuoco l’azzurro Italia, le qualificazioni mondiali. Convinto questa volta di avere tutte le carte in regola grazie al Napoli di Spalletti per non mancare il prossimo appuntamento.