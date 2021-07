L'allenatore portoghese, da vero perfezionista, ha fatto installare un maxischermo al campo di allenamento della Roma per analizzare gli schemi di gioco prima, durante e dopo le sedute. Non solo, la squadra è seguita dall'alto da un drone che riprende ogni dettaglio da una visuale privilegiata. Lo Special One sfrutta così la tecnologia per non lasciare nulla al caso in vista della nuova stagione

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA DI MOU. VIDEO