Fiorentina, 7-1 in amichevole all'Ostermünchen

Sette reti nella prima amichevole stagionale contro l'Ostermünchen, prima categoria tedesca: buone indicazioni e tanti cambi per Italiano, alla prima sulla panchina viola. Doppietta per Benassi

Tanti cambi e buone indicazioni

Nonostante le gambe "pesanti" per via dei carichi di lavoro e l’avversario decisamene modesto, per Vincenzo Italiano – che ha schierato, nella sua prima sulla panchina viola, la squadra con un 4-3-3, con Callejon e Sottil ai fianchi di Vlahovic nel tridente offensivo, tra le novità Krastev in regia – arrivano buone indicazioni. L’allenatore viola ha cambiato tutti e 10 i giocatori di movimento nella ripresa, dando spazio dal primo minuto anche a Kokorin e confermando, con diversi interpreti, lo stesso sistema di gioco.