"Dobbiamo confermare lo Scudetto sul campo, non vediamo l'ora di farlo". Il messaggio lo aveva già lanciato Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di presentazione con l'Inter, Stefan de Vrij lo ribadisce in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Dopo la vittoria del 19esimo titolo della storia nerazzurra, alle porte della nuova stagione l'obiettivo ad Appiano Gentile resta chiaro: "Abbiamo tanta fiducia, la nostra è una squadra vincente che ha vinto lo Scudetto e dovremo esserne consapevoli per confermarci". Una chiave potrebbe essere proprio la difesa, come nella scorsa Serie A quando de Vrij, Skriniar e Bastoni hanno alzato un muro davanti la porta di Handanovic: soli 35 gol subiti, nessuno ha fatto meglio. "Ci parliamo per capire come migliorarci. Abbiamo ancora grandi margini di crescita e vogliamo fare addirittura meglio. Anche io posso migliorare tanto: posso farmi sentire ancora di più ed essere più presente per aiutare i miei compagni", ha aggiunto de Vrij che nell'ultimo campionato ha giocato 32 partite e segnato anche una rete.