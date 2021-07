Seconda amichevole precampionato per i rossoneri, che a Milanello affronteranno il Modena: in campo sabato 24 luglio alle 17, diretta su Sky Sport

Dopo aver aperto il precampionato con la partita con la Pro Sesto, vinta per 6-0, il Milan si prepara a disputare la seconda amichevole. Sempre a Milanello, infatti, i rossoneri affronteranno il Modena, nel pomeriggio di sabato 24 luglio. In quella data, almeno inizialmente, era prevista una partita contro la Juventus, poi saltata per motivi organizzativi. In sostituzione ci sarà quindi questa gara contro il Modena, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Sarà la seconda tappa del precampionato rossonero, che proseguirà poi con le sfide con Nizza, Valencia, Real Madrid e Panathinaikos.