"Maradona simbolo del riscatto"

Lo stadio San Paolo era stato intitolato a Maradona poco più di sette mesi fa. Nell’atto ufficiale dellamministrazione comunale di Napoli, lo storico ex numero 10 azzurro veniva ricordato come "il più grande calciatore di tutti i tempi, i cui altissimi meriti sportivi sono stati tra l’altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della FIFA, che con il suo immenso talento e la sua magia, ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato". Maradona, si leggeva nella delibera, "ha incarnato il simbolo di riscatto di una squadra alla quale, negli anni più bui, ha dimostrato che è possibile rialzarsi, vincere e trionfare, offrendo al tempo stesso un messaggio di speranza e di bellezza all’intera città perché, attraverso le vittorie calcistiche del fuoriclasse argentino a vincere non è stata soltanto la squadra del Napoli, ma l’intera città, che si identifica pienamente in lui". E che ora aspetta solo l'inaugurazione ufficiale dello stadio intitolato alla sua memoria.