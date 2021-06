Prima del fischio d'inizio di Argentina-Cile in Copa America, lo stadio Olimpico 'Nilton Santos' di Rio de Janeiro ha regalato un tributo emozionante per Diego Armando Maradona. Sulle note di "Live is life", uno spettacolare ricordo dell'eterno Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre

