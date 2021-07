"All'inizio c'è stato un contatto tra Maldini e il mio agente, non ci credevo. Poi è iniziata la trattativa con il Monaco, ma ho iniziato a crederci solo quando sono arrivato a Milano". Fodé Ballo-Touré ci ha messo del tempo a metabolizzare la chiamata del Milan, ma una volta raggiunta l'Italia non ha potuto far altro che realizzare come fosse tutto vero. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di sabato, il terzino classe 1997 in arrivo dal Monaco ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2025. Oggi la presentazione ufficiale con i rossoneri: "Sono molto contento di essere qui. Il Milan è un grande club e un'opportunità del genere non potevo farmela sfuggire. Qui voglio migliorare e lavorerò tanto, poi deciderà il mister chi far giocare". La presenza di una leggenda come Paolo Maldini è stata uno stimolo: "Mi ha dato fiducia portandomi qui, lui è un riferimento importante e non solo nel calcio". In questi primi giorni di ritiro si è già messo al servizio di Stefano Pioli: "Conoscevo già Leao, ma tutti mi hanno accolto bene. Sto imparando anche la lingua. Pioli mi ha detto cosa si aspetta da me e che è sempre disponibile quando ne ho bisogno. Lui dà molta importanza ai terzini ed essere qui mi aiuterà molto nel percorso di crescita a livello tecnico e tattico".