Dopo aver gioito a Wembley per la vittoria degli Europei, Insigne e Immobile si godono un periodo di vacanza a Ibiza in attesa di ritornare ai rispettivi impegni con Napoli e Lazio. I due sono grandi amici dai tempi del Pescara di Zeman e hanno condiviso anche questa straordinaria avventura europea con la Nazionale di Roberto Mancini. Un rapporto vivo anche al di fuori del campo, dove i due stanno condividendo le vacanze insieme alle mogli. Ma tra relax, qualche giro in moto d'acqua e tanto mare, Insigne e Immobile hanno ricominciato anche ad allenarsi in attesa di rimettersi a disposizione di Spalletti e Sarri. L'attaccante della Lazio ha postato su Instagram un video che mostra i due mentre corrono in palestra su un tapis roulant.

Il futuro di Lorenzo Insigne

Se per Immobile è certa la permanenza nella nuova Lazio di Maurizio Sarri, ben più incerto è il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e al momento c'è distanza tra le parti per il rinnovo. Si attende il confronto con De Laurentiis per discutere sul suo futuro, di cui ha parlato anche Luciano Spalletti: "Si deve incontrare con il presidente, ma sono convinto che due personalità così quando si parleranno troveranno un punto per ripartire. L'occasione fa l'uomo ladro e il mercato fa il calciatore distratto, quindi non facciamo troppo discorsi. Il problema? Per ora non c'è, c’è soltanto un appuntamento. Io sono ottimista, per ora è tutto un mettere le mani avanti da parte di tutti voi", le parole dell'allenatore.