Gosens, asta per vittime alluvione in Germania

Stavolta la partita da giocare ha una posta in palio che va ben al di là dei tre punti o della vittoria di un trofeo: Robin Gosens è sceso in campo per aiutare la popolazione tedesca colpita dall'alluvione degli scorsi giorni che ha devastato la Renania provocando centinaia di morti e migliaia di feriti. L'esterno dell' Atalanta , tramite la sua fondazione Traumen Lohnt Sich e attraverso il portale unitedchartiy.de, ha così deciso di mettere all'asta la maglia numero 20 della Germania indossata nella partita contro la Francia a Euro 2020, quella nera da trasferta utilizzata contro l'Inghilterra, alcune paia di scarpe da calcio, la maglia dell'Atalanta della finale di Coppa Italia contro la Juventus e quella degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, lanciando questo appello: " Mi piacerebbe che tutti aiutassero la popolazione colpita ".

"Tutto l'intero devoluto sarà destinato alle famiglie colpite dall'alluvione"

leggi anche

Atalanta, le nuove maglie presentate dai tifosi

Non è la prima volta che Gosens si attiva per cause simili. Lo spiega lui stesso sul suo profilo Instagram: "Tre anni fa ho organizzato un'asta nel mio paese con le scarpe mie e dei miei compagni perché di solito per la nuova stagione si cambia modello. I soldi raccolti grazie all'interessamento di molte persone, che tra l'altro hanno potuto acquistare le scarpe a prezzi assolutamente vantaggiosi, hanno contribuito a portare avanti un progetto importante per assicurare una casa ai bambini che vivono in situazioni difficili. Ora vorrei ripetere la stessa cosa con la mia fondazione Traumen Lohnt Sich. Insieme a United Charity abbiamo creato un'asta dove sarà possibile acquistare le scarpe mie o dei miei compagni o una maglia usata della Germania o dell'Atalanta. L'intero ricavato dell'asta verrà devoluto alle famiglie colpite dall'alluvione in Germania".