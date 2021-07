Juve, Milan e Napoli: tris di amichevoli su Sky

Sabato 24 luglio all’insegna delle amichevoli su Sky Sport. La seconda uscita del Milan di Stefano Pioli, la prima della nuova Juventus di Massimiliano Allegri e per concludere la sfida tra Napoli e Pro Vercelli: le tre squadre proseguono la preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione e scendono di nuovo in campo sui nostri canali. Si parte con il Milan, impegnato alle 17 contro il Modena, formazione di Serie C (diretta su Sky Sport Calcio, canale 202). Alle 17.30 tocca al nuovo Napoli di Luciano Spalletti: di fronte la Pro Vercelli (Serie C): il match sarà visibile su Sky Sport Football. E infine alle 18 ecco la Juventus, che affronta il Cesena, altro club di Serie C. Anche nel 2014 Allegri esordì sulla panchina bianconera in un test amichevole contro i romagnoli. Di seguito il programma completo di sabato 24 luglio su Sky Sport.