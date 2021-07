La Lu-La suda anche in vacanza, Inzaghi li aspetta

C'è un'Inter che ha da tempo finito le vacanze e in questi giorni lavora sotto gli occhi di Inzaghi. Ma c'è un'altra Inter che Inzaghi non ha ancora conosciuto di persona, eppure vede già ugualmente sudare. Per ora solo tramite i social. Rieccoli, Lukaku e Lautaro: non hanno ancora finito le ferie ma già faticano sotto il sole.



Una pre-preparazione, dai Caraibi dove abbagliato (ma anche abbigliato così) non passa certo inosservato. Lo stile non è acqua, ma Romelu già prepara la nuova annata con l'Inter. Forte, ancora più forte dei 4 gol segnati con il Belgio all'Europeo. In Copa America ne ha fatti, invece, 3 il suo compagno d'attacco Lautaro, tornato ad allenarsi in Argentina con il club dove ha iniziato. La nuova Inter di Simone riparte ancora da loro due: dalla bellezza dei loro 41 gol e 20 assist in due dell'ultima stagione. Numeri straordinari per due che agli straordinari non si sottraggono nemmeno lontano da Appiano. Ripetersi non sarà semplice, per loro e per l'Inter, ma la garanzia per Inzaghi è che la loro fame di gol, davvero, non va mai in vacanza.