Il Napoli vince 1-0 in amichevole, Osimhen continua a segnare ma Luciano Spalletti si preoccupa per le condizioni di Demme. Il centrocampista, uscito per un infortunio al ginocchio destro, ha accusato un trauma distorsivo di secondo-terzo grado. Nuovi accertamenti sono attesi nelle prossime ore. Spalletti: "Questo infortunio ci dà fastidio. Unica nota negativa della partita"

Nuova vittoria in amichevole per il Napoli. La squadra di Spalletti batte 1-0 la Pro Vercelli grazie a una nuova rete di Osimhen, ma preoccupano le condizioni di Diego Demme, uscito dopo soli diciotto minuti dall'inizio dell'incontro a causa di una forte botta ricevuta sul ginocchio destro in seguito a uno scontro di gioco con Comi. Dopo la partita è arrivato il comunicato del Napoli: "Diego Demme, uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Il centrocampista azzurro sosterrà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni".