El Toro, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in argentina, è intervenuto in conferenza stampa parlando della Nazionale e dell'Inter: "Rimarremo nella storia per la vittoria in Copa America"

"Rimarremo nella storia perché abbiamo raggiunto il successo in un modo incredibile, contro il Brasile padrone di casa". Esordisce così Lautaro Martinez, che dopo aver vinto lo Scudetto con l'Inter e trionfato in Copa America con la sua Nazionale, si sta godendo qualche giorno di vacanza insieme ai suoi familiari. El Toro, dopo i successi nell’ultima stagione, è stato omaggiato sia dalla sua città, Bahia Blanca, che dal Liniers, club in cui è cresciuto. L'argentino, intervenuto in conferenza stampa, ha iniziato spendendo belle parole per Messi: "È il miglior giocatore al mondo, si allena sempre al massimo ed è un esempio per tutti. Fa cose che gli altri non fanno, dobbiamo imparare da lui. Non dimenticherò mai il primo giorno che l'ho incontrato in Nazionale, pensavo fosse tutto un sogno".