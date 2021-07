Lazio, serata di gala. Sarri: "Mi sento a casa"

Dopo le prime due settimane di ritiro, nella serata di sabato la Lazio è stata presentata davanti ai suoi tifosi. Ad Auronzo di Cadore, giocatori e staff si sono presentati davanti ai tifosi. C'è stata quindi l'occasione anche per Maurizio Sarri per esprimere le sue impressioni dopo i primi giorni di lavoro nel nuovo club. Impressioni già positive: "La sensazione è bella, devo ringraziare chi è qui tutti i giorni con me. Allenarsi in questo entusiasmo è molto bello. Mi sento a casa per l’accoglienza dei tifosi e della società e per la disponibilità del gruppo. Tutto questo mi ha dato molto entusiasmo. Ho visto i ragazzi che si applicano e impegnano al massimo. Al momento mi basta e mi avanza".