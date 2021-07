Inter-Crotone, dove vedere l'amichevole in tv

Prosegue l'avvicinamento alla prossima stagione della nuova Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri saranno impegnati mercoledì 28 luglio in amichevole con il Crotone ad Appiano Gentile: diretta diretta alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Mercoledì 28 luglio non solo la Roma su Sky Sport, ma anche l'Inter, impegnata nelle amichevoli estive, in vista del via ufficiale alla nuova stagione. Dopo la Pergolettese, per gli uomini di Simone Inzaghi ecco il Crotone, sceso in Serie B nella passata stagione e affidato ora a Francesco Modesto. In questo precampionato i nerazzurri hanno affrontato già in amichevole il Lugano, vincendo ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, poi hanno svolto degli allenamenti congiunti con Sarnico (16-0), Pro Vercelli (4-0) e Pergolettese (8-0).