Nel pomeriggio, nella sede del club nerazzurro, c'è stato un incontro con il Cagliari per il centrocampista uruguaiano: manca ancora l'accordo sulle cifre. In ballo c'è anche il ritorno di Nainggolan in Sardegna, ma nemmeno per il belga si è arrivati a un'intesa

Sono giorni caldi sull'asse Inter-Cagliari. È andato in scena nella giornata di oggi un incontro tra i due club con diversi nomi al centro dei colloqui. Dopo aver concluso il passaggio in rossoblù di Dalbert, i nerazzurri stanno spingendo per Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano che nell'ultima stagione ha giocato 32 partite e segnato anche due reti in Serie A. Un profilo duttile che potrebbe regalare a Simone Inzaghi diverse soluzioni, vista la possibilità di giocare anche da esterno. Le parti al momento restano ancora distanti con l'intesa che non è ancora arrivata. Nel summit tenuto nella sede nerazzurra si è provato intanto a ragionare sulla soluzione giusta per chiudere l'operazione, che potrebbe essere un prestito con l'inserimento di un diritto di riscatto. L'intenzione dell’Inter è provare a definire l'arrivo del classe ’95 ex Boca Juniors, ma nonostante i contatti di queste ore non c'è ancora un accordo sulle cifre: quelle proposte restano lontane dalla valutazione del Cagliari.