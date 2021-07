Come si stabiliscono il capitano e il vicecapitano alla Juventus? Lo ha spiegato Allegri in occasione della nuova presentazione in bianconero: "La gerarchia è decisa dagli anni di presenza nel club". Militanza per stagione quindi, gradi che premiano Chiellini davanti a Bonucci. Anzi, non proprio come spiegato scherzosamente dallo stesso Max…

JUVE, LA CONFERENZA DI ALLEGRI