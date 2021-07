È iniziata ufficialmente la quarta stagione alla Juve di Cristiano Ronaldo, rientrato a Torino nel pomeriggio di domenica 25 luglio. Poco dopo le 8.30 di ieri il portoghese ha raggiunto il centro sportivo per le visite mediche, intrattenendosi coi tifosi per foto e autografi. In precedenza era transitato al Training Center, dove ha parlato anche con Max Allegri. Ecco il racconto della giornata bianconera di CR7.