Si ferma Gagliardini: in dubbio per la prima di A

Il centrocampista nerazzurro ha riportato una distrazione al legamento collaterale mediale: infortunio che lo terrà ai box per circa 15/20 giorni. Inzaghi spera di averlo a disposizione per la prima di campionato

Una brutta notizia per Simone Inzaghi dal ritiro pre-stagione dell' Inter . Come si legge nel sito ufficiale del club, il nuovo allenatore nerazzurro dovrà fare a meno per un po' di Roberto Gagliardini . Il centrocampista dell'Inter infatti si è infortunato nel corso dell'allenamento del martedì e ovviamente non ha preso parte all’amichevole odierna contro il Crotone. "Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale . Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana", si legge nella nota ufficiale pubblicata dall'Inter.

Punta a esserci per la prima di Serie A

leggi anche

Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora)

L’Inter non ha ancora reso noti i tempi di recupero, ma la società nerazzurra spera che lo stop non superi i 15-20 giorni. Tempistiche che se rispettate – si saprà di più dopo il nuovo controllo in programma tra una settimana – permetteranno a Simone Inzaghi di poter contare su Gagliardini già per la prima giornata di campionato che vedrà l’Inter impegnata contro il Genoa il 21 agosto o al massimo per la trasferta di Verona del secondo turno.