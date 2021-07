Pepe colpisce Mkhitaryan: maxi rissa in Porto-Roma

Nervi tesi in campo nell'amichevole della Roma di Mourinho con il Porto. La tensione è salita al 64', quando Pepe è entrato in maniera scomposta su Mkhitaryan a centrocampo. Un brutto fallo che ha provocato la reazione dell'armeno, il quale una volta a terra ha scalciato l'avversario. Ne è scaturita una rissa alla quale hanno partecipato i presenti in campo, comprese le panchine che sono intervenute. L'arbitro ha impiegato qualche minuto per riportare la calma e i due non sono stati puniti. Il match è finito 1-1.