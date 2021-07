Grande entusiasmo a Ventotene per lo sbarco di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma sta trascorrendo le vacanze nell'isola ma nella serata di martedì è stato letteralmente sommerso dall'affetto dei tifosi. Totti ha fermato la sua auto in strada per firmare autografi e posare per qualche foto. Divertita, Ilary, ha ripreso tutta la scena