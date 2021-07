Lo Special One decisamente soddisfatto della prova dei giallorossi nell'amichevole pareggiata col Porto: "Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi". Poi, sempre su Instagram, il ringraziamento al suo ex club che lo ha omaggiato con una targa per la Champions vinta nel 2004

"Habemus squadra", José Mourinho non nasconde tutta la sua soddisfazione dopo l’amichevole pareggiata 1-1 dalla sua Roma contro il Porto, squadra allenata da Sergio Conceiçao e più avanti nella preparazione rispetto ai giallorossi. "Buonissimo allenamento contro il Porto che comincia la stagione l'8 agosto. E' stato un test importante per noi che invece cominciamo il campionato il 22. Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi", ha scritto José Mourinnho sul proprio profilo Instagram all’indomani della gara. Lo Special One ha voluto sottolineare proprio la compattezza che si è creata all’interno del gruppo giallorosso dopo questi primi giorni di lavoro, un segnale decisamente importante e che fa ben sperare tutto l’ambiente in vista della prossima stagione.