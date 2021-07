Amichevole di prestigio in Austria per il Bologna , impegnato contro il Borussia Dortmund alla Cashpoint-Arena di Altach. I tedeschi vincono per 3-0 , dominando la partita soprattutto nel primo tempo. I rossoblù, invece, soffrono, provano a tenere botta e in più di qualche occasione si salvano grazie alle parate di Skorupski o agli interventi miracolosi dei suoi difensori. Ma, dopo aver tenuto il risultato sull'1-0 per gran parte del primo tempo, il Bologna è crollato nei minuti precedenti all'intervallo, con il Borussia Dortmund che è andato sul 3-0 per poi controllare il punteggio in un secondo tempo condizionato dai tanti cambi. Per Mihajlovic un solo volto nuovo nel corso del primo tempo, il difensore Kevin Bonifazi , schierato al centro al fianco di Soumaouro. Per il resto tante conferme e parecchi giovani lanciati nella seconda parte di gara.

Le partita e i gol

leggi anche

Due giorni di amichevoli LIVE su Sky: il programma

Il Borussia Dortmund mostra sin dai primi minuti la sua superiorità, al 2' De Silvestri deve compiere un miracolo per salvare su una conclusione di Reus. I tedeschi ci provano con qualche conclusione dalla distanza, al 9' Haaland si vede annullare un gol per fuorigioco ma il vantaggio è rimandato di un quarto d'ora. Al 24', infatti, ci pensa Reyna a segnare l'1-0, sfruttando un assist dello stesso Haaland arrivato dopo un'azione travolgente. Dijks evita, con un salvataggio miracoloso sulla linea, il possibile raddoppio di Tigges, mentre poco dopo è Skorupski a salvare sul solito Haaland. Il Bologna soffre maledettamente e crolla negli ultimi minuti del primo tempo, dove subisce due gol in tre minuti tra il 42' e il 45'. Maloney sigla il 2-0 con un colpo di testa su assist di Reus, poi Tigges cala il tris con un gran diagonale di sinistro. La pioggia ritarda l'inizio del secondo tempo, che ricomincia così come era finito il primo, con il Borussia Dortmund costantemente in attacco. Skorupski salva prima su Brandt e poi su un destro al volo di Reyna, per poi osservare la palla perdersi di un nulla al lato su un micidiale sinistro di Haaland. L'ultima giocata prima di lasciare il campo per il centravanti norvegese, devastante nonostante non sia arrivato il gol. Negli ultimi 20 minuti succede poco e il risultato non cambia, con il Bologna che quindi perde per 3-0 quest'amichevole prestigiosa contro il Borussia Dortmund.