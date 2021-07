Due giorni di amichevoli LIVE su Sky: il programma

Sono ben otto le partite da seguire in diretta su Sky. A partire da oggi, con Borussia Dortmund-Bologna in campo alle 17. Sabato da non perdere le amichevoli di Cagliari, Napoli (solo in PPV), Atalanta, Genoa, Udinese, Roma, Milan

NAPOLI, AMICHEVOLI CON BAYERN E WISLA CRACOVIA IN PPV SU SKY