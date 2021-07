Serie A, 5 cambi anche nel 2021/22

È arrivato il via libera della FIGC: anche per la stagione 2021/2022 le squadre di Serie A potranno usufruire di cinque cambi anziché tre. L'estensione della regola che prevedeva un massimo di tre sostituzioni a partita, sancita dalla ripresa del campionato dopo il primo lockdown, è stata quindi confermata anche per la prossima stagione. A renderlo noto è la FIGC stessa attraverso un comunicato ufficiale. Nel regolamento, si legge che le squadre potranno usufruire delle cinque sostituzioni utilizzando i soliti tre slot, oltre a quello previsto durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Per le partite di Coppa Italia che dovessero prolungarsi ai tempi supplementari, sarà consentito un ulteriore slot, utilizzabile solo dopo il fischio finale dei tempi regolamentari.