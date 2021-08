Napoli a Castel di Sangro: Insigne e il rinnovo...

Dopo l'amichevole in Polonia contro il Wisla Cracovia, il Napoli è tornato in Italia per iniziare la seconda parte della preparazione estiva. Gli azzurri sono arrivati a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove si alleneranno fino al 14 agosto. In Abruzzo c'è anche Lorenzo Insigne che ha raggiunto i compagni dopo aver saltato la trasferta in Polonia. Da una parte gli applausi dei tifosi al suo arrivo, dall'altra il rebus legato al suo futuro e al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. In ritiro arriverà anche De Laurentiis e i dieci giorni di convivenza potrebbero essere l'occasione giusta per un faccia a faccia tra il presidente e il capitano per capire le rispettive volontà. La distanza tra le parti resta per una questione economica. Il Napoli vuole ridurre il monte ingaggi da 156 milioni di euro, mentre Insigne, capitano e campione d'Europa, vorrebbe un contratto almeno alle stesse cifre attuali.