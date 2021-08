L'Atalanta perde 2-0 in Inghilterra il quarto e penultimo test amichevole prima dell'inizio della nuova stagione. A Londra, con due gol in chiusura di primo e secondo tempo (di Antonio su errore di Toloi e grazie a una deviazione di Fornals), è il West Ham a fare suo il test valido per la settima edizione della Betway Cup. Un'occasione comunque importante per i nerazzurri, soprattutto per vedere all'opera i nuovi acquisti. A partire dall'argentino Juan Musso, al debutto dal primo minuto dopo l'arrivo in estate dall'Udinese e subito protagonista di buoni interventi. Nel 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini è Piccoli il riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Pasalic e Miranchuck. Nel secondo tempo poi tanti cambi: entra Zapata, individuato come priorità dall'Inter per il post Lukaku, e Merih Demiral, all'esordio dopo l'ufficialità del suo ingaggio arrivata poche ore fa. E sabato 14 agosto, alle ore 20.30, andrà in scena all'Allianz Stadium la prossima amichevole tutta italiana proprio contro i bianconeri. Sarà l'ultima in attesa della prima di campionato, in programma sul campo del Torino il 21 agosto.