Atalanta, 7-1 all'Alessandria: doppietta di Ilicic

Al Gewiss Stadium, aperto per il 50% della sua capienza, la formazione di Gasperini ha vinto per 7-1 contro gli uomini di Moreno Longo. Sugli scudi Ilicic, autore di due gol e un assist. Sabato l'ultima amichevole, contro la Juventus

ATALANTA-ALESSANDRIA 7-1

13' Scalvini (At), 20' e 43' Ilicic (At), 30' Pasalic (At), 42' Arrighini (Al), 51' rig. Muriel (At), 56' Gosens (At), 82' Toloi (At)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso (59' Sportiello); Lovato (46' Gosens), Demiral (59' Toloi), Scalvini (59' Palomino); Ghislandi (46' Maehle), Delprato (46' Djimsiti), Pasalic (59' Malinovskyi), Pezzella (46' Zapata); Miranchiuk (46' Pessina); Ilicic (59' Freuler), Piccoli (46' Muriel). A disp: Rossi, De Roon, Da Riva. All. Gasperini

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo; Mantovani (18' Cosenza), Benedetti (59' Eusepi), Parodi (59' Blondett); Orlando, Casarini, Ba (59' Mora), Beghetto (86' Speranza); Mustacchio, Marconi (25' Corazza), Arrighini. A disp: Crisanto, Chiarello, Pisseri, Pierozzi, Giorno, Kolaj. All. Longo

Arbitro: Simone Sozza di Seregno

Dopo la sconfitta contro il West Ham, l'Atalanta torna a vincere in amichevole. La formazione di Gian Piero Gasperini ha battuto con un netto 7-1 l'Alessandria, formazione neopromossa in Serie B, al "Gewiss Stadium", aperto al pubblico per il 50% della sua capienza. Un risultato mai in discussione per i nerazzurri che hanno dimenticato ben presto la partita di Londra, sfoderando un'ottima prestazione. Sugli scudi Josip Ilicic, autore di due gol e un assist: notevole la seconda rete dello sloveno con una conclusione potente dalla distanza sotto l'incrocio dei pali. Non solo Ilicic, perché ben sei giocatori diversi dell'Atalanta sono andati a segno. Ad aprire le marcature è stato il giovane difensore, classe 2003, Scalvini con un tap-in sulla conclusione di Piccoli respinta dal portiere dell'Alessandria Russo. Poi i gol di Pasalic, Muriel (su rigore), Gosens e Toloi.