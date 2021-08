Inter, Calhanoglu canta "Ai se eu te pego". VIDEO

Ormai la prassi è questa: per ogni nuovo arrivato ci deve essere un rito d'iniziazione canoro. Ciascun nuovo acquisto dovrà esibirsi davanti a tutti i suoi nuovi compagni, cantando una canzone a sua scelta. Mercoledì sera è stato il turno di Hakan Calhanoglu, il nuovo acquisto dell'Inter. Durante la cena con i compagni, il turco ex Milan si è alzato e ha iniziato a cantare davanti a tutti "Ai se eu te pego", con tanto di balletto finale. I compagni hanno seguito l'esibizione a ritmo di battiti di mani e qualche risata. Non sono mancati poi i video a immortalare l'esibizione di Calhanoglu, che ha fatto un po' il giro dei social dei giocatori nerazzurri. Anche Ionut Radu poi è entrato in scena, salendo sulla sedia e cantando davanti a tutti "O' Sarracino" di Renato Carosone. L'atmosfera è apparsa molto distesa nel gruppo interista.