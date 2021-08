Marotta: "Cercheremo di accontentare Inzaghi"

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro sul mercato in entrata: "Dzeko? Stiamo arrivando alla fine della trattativa. Correa? Vediamo"

Dopo la cessione di Romelu Lukaku, per l 'Inter è il momento delle entrate. Il primo nome è Edin Dzeko , accolto mercoledì anche dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. " È un bel rinforzo , stiamo arrivando alla fine della trattativa" ha spiegato l'ad ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante bosniaco ha svolto le visite mediche e si attende soltanto l'ufficialità del suo ingaggio dopo la firma di un contratto biennale.

"Correa? Vediamo"

Non solo Dzeko perché l'Inter cercherà di acquistare un altro attaccante, oltre a un esterno destro. Il tutto per consegnare a Simone Inzaghi una squadra competitiva che possa cercare di difendere lo scudetto. "Cercheremo di accontentare Inzaghi" è il messaggio di Marotta che alla domanda su Correa non si sbilancia: "Vediamo".