Problema per Stefano Pioli che perde l'ivoriano. Gli esami strumentali hanno confermato il problema accusato dal giocatore durante l'allenamento di giovedì: è lesione al flessore. L'infortunio dovrebbe portare i rossoneri a intervenire sul mercato per prendere anche un centrocampista titolare

Arrivano brutte notizie dall'infermeria del Milan: Franck Kessié ha riportato un infortunio al flessore. Durante l'allenamento di giovedì, il centrocampista ivoriano si era fermato in anticipo per un fastidio al flessore che però non sembrava così rilevante. Nella mattina di venerdì invece si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione, anche se ancora non ne è noto il grado e quindi i tempi di recupero. Qualora fosse confermata l'importanza e la gravità dell'infortunio e soprattutto un lungo stop, per il Milan si tratterebbe di una perdita pesante che costringerebbe il club a intervenire sul mercato. Anche perché a centrocampo rimarrebbero disponibili solo Bennacer e Tonali e inoltre, a fine 2021, sia Bennacer che Kessié saranno chiamati a giocare la Coppa d'Africa con le rispettive nazionali e saranno quindi disponibili per un mese.