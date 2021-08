Pres. Bordeaux: "Adli? Il Milan è in corsa"

Yacine Adli è un obiettivo concreto per il centrocampo del Milan. La conferma dell'interesse dei rossoneri per il centrocampista classe 2000 arriva dal presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, che in un'intervista a RMC Sport ha spiegato che il Milan gode di un'ottima posizione nella trattativa: "Il giocatore interessa a molti club, ma il Milan è ben posizionato nell'affare e stiamo discutendo - spiega Lopez - Il mercato e lungo e si accelera negli ultimi giorni: per finalizzare un'operazione serve che tutte le parti siano d'accordo. Non è fatta, ma se l'affare si sbloccherà questo avverrà nei prossimi giorni".