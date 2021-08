Juventus-Locatelli: parti più vicine

La Juventus si avvicina alla cifra per arrivare a Locatelli del Sassuolo, ma non alla formula. Per il centrocampista si è tenuto oggi un importante incontro con i neroverdi: la Juve si è avvicinata ai 35 milioni di euro richiesti, ma restano ancora in discussione alcuni punti legati all'obbligo di riscatto, che gli emiliani vogliono incondizionato o più sicuro rispetto a quello che hanno proposto i bianconeri.