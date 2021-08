A tre anni dal crollo del Ponte Morandi, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa ha ricordato le vittime con 43 rose bianche: "Un pensiero per loro ma anche per le famiglie e i sopravvissuti, è doveroso da parte mia in rappresentanza anche della società e della squadra. Questa tragedia ha unito la città di Genova e tutta Italia". Anche il Genoa attraverso i propri canali social ha omaggiato le vittime della tragedia: "Per rinascere non bisogna mai dimenticare"