Dzeko subito titolare: arrivato il nulla osta

In via di risoluzione i problemi burocratici

In via di risoluzione dunque i problemi burocratici che non ha permesso di poter ufficializzare ancora il passaggio di Dzeko all'Inter, nonostante l'affare sia ormai concluso e il calciatore si trovi a Milano da qualche giorno. Giornate di attesa per Dzeko che non si è potuto allenare insieme ai suoi nuovi compagni, prima appunto del tardo pomeriggio di sabato, quando (un po' a sorpresa) è arrivata l'autorizzazione della Roma (attualmente ancora proprietaria del cartellino del calciatore) a scendere in campo nonostante le firme sul nuovo contratto non siano ancora arrivate. Un'occasione importante anche per Inzaghi per testare la formazione che schiererà nella prima giornata di campionato contro il Genoa, nella quale dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, fermato dal giudice sportivo per squalifica al termine della passata stagione. Importante dunque che Dzeko metta minuti nelle gambe, per candidarsi a una maglia da titolare per la gara di sabato prossimo a San Siro contro i rossoblù.