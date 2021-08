Fiorentina, Atleti pessimista per Vlahovic

Sono giornate calde di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, in gol nel match di Coppa Italia vinto contro il Cosenza, è l'obiettivo per l'attacco dell'Atletico Madrid, che però adesso è pessimista sull'esito della trattativa. Il club spagnolo infatti è convinto che il giocatore resti un altro anno a Firenze. Il presidente Commisso, in arrivo in città, vuole comunque parlare di persona con Vlahovic per capire quante intenzioni abbia di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.