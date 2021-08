L'attaccante francese ha commentato il successo sul Panathinaikos: "Serata molto positiva per me, ma devo ringraziare i miei compagni per gli assist. Stiamo crescendo partita dopo partita, non vedo l'ora di iniziare in campionato" MILAN-PANATHINAIKOS 2-1: HIGHLIGHTS Condividi:

Ha chiuso il pre-campionato con tre gol all'attivo, alla faccia della maledizione della n.9. Olivier Giroud, in gol al debutto in rossonero contro il Nizza, si ripete e fa ancora meglio nella sfida di Trieste contro il Panathinaikos. La doppietta dell'attaccante francese decide la sfida con i greci, terminata 2-1: il primo gol di sinistro, su lancio di Tomori controllato con un bel sinistro al volo; il secondo è un dolce inserimento di testa su un cross pennellato dalla destra di Calabria. Giroud è stato anche l'uomo più tartassato in una partita senza cartellini ma in cui nessuno ha tirato indietro la gamba.

Giroud: "Cresciamo partita dopo partita" vedi anche Doppietta di Giroud, Milan batte Panathinaikos 2-1 Uscito dagli spogliatoi dopo una doccia refrigerante, Olivier Giroud ha parlato a Sky Sport evidenziando anche i suoi progressi con l'italiano: "Sono molto felice, questa sera è stata molto positiva per me avendo fatto due gol ma devo ringraziare i miei compagni per gli assist, entrambi molto belli". L'ex attaccante del Chelsea continua poi in inglese: "Stiamo crescendo partita dopo partita, oggi abbiamo creato tante occasioni, ho colpito anche un palo. Spiace aver subito un gol ma siamo soddisfatti della prestazione, ho un buon rapporto coi compagni in campo e fuori e siamo fiduciosi per il prosieguo della stagione". Adesso Giroud deve sistemarsi, logisticamente parlando: "Non ho ancora trovato casa a Milano, non vedo l'ora di sistemarmi, anche perché tra poco iniziano le scuole per i miei figli". Alla domanda sul 9 e sul'11 Olivier risponde: "Tutti conosciamo le qualità di Ibra ma non dipende solo da noi... Penso sia buono per la squadra avere tanti attaccanti, con caratteristiche diverse. Io non vedo l'ora di iniziare in Serie A".