Il 12 giugno 2020 è una data che Simon Kjaer non dimenticherà mai nella sua vita. Il giorno di Danimarca-Finlandia, esordio casalingo a Euro 2020 della nazionale scandinava, ma anche del malore di Christian Eriksen . "Ricordo prima la festa, poi il silenzio" racconta Kjaer in un'intervista al Corriere della Sera dove ha rivissuto quel pomeriggio. Il suo intervento è stato fondamentale affinché Eriksen restasse in vita, ma il difensore e capitano danese non vuole essere definito eroe: " Ho avuto la prontezza di restare lucido , come i miei compagni - spiega - È stato un lavoro di squadra, avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario . Ho fatto tutto senza riflettere, l'istinto mi guidava e ho fatto quello che dovevo, automaticamente. Era la prima volta che mi succedeva, spero anche l'ultima. L'unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Solo questo è importante".

"Sogno lo scudetto con il Milan"

La crescita dei rossoneri nella scorsa stagione ha riportato la squadra in Champions League, ma adesso Kjaer punta in alto. L'obiettivo è lo scudetto: "Una squadra come il Milan ha il dovere di puntare al massimo - spiega - Solo così si cresce. Io non ho mai vinto un campionato e mi piacerebbe riuscirci col Milan. Sarebbe un sogno, ma ci sono anche gli altri. La concorrenza è forte, davanti a tutti vedo Inter e Juve". Testa al presente, quindi, senza pensare al futuro e al contratto in scadenza tra un anno: "Per me non è un problema. Io qui sto benissimo e vorrei restare a lungo. Il Milan era un sogno e l’ho realizzato".