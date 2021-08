Il saluto di Zanetti a Oriali: "Un vincente e un grande interista"

L'attuale vicepresidente dell'Inter e ex bandiera del club da giocatore, Javier Zanetti, ha voluto omaggiare così Oriali con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Uno di noi. Questo è il miglior modo di poter descrivere Lele Oriali. La parola ‘grazie’ non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter in ogni dettaglio e nella sua quotidianitá sempre al massimo. I tifosi dell’Inter non dimenticano chi lascia un segno nella storia di questo club, come io non posso dimenticare le giornate, il lavoro, i momenti condivisi con Lele e Antonio Conte in una cavalcata lunga, faticosa, piena di ostacoli ma straordinariamente vincente. Tutto questo con un solo obiettivo ogni giorno: il bene dell’Inter, davanti a qualsiasi altra cosa. Non si cancellano tutte le giornate insieme ad Appiano, le trasferte, le gioie, le ore condivise con Lele prima da giocatore, poi come dirigente del club per tanti anni. Non si dimenticano le giornate al lavoro con Antonio Conte per un gruppo che rimarrà nella storia dell’Inter con uno scudetto indelebile. La storia di Lele Oriali lo racconta: perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele e un grandissimo ‘in bocca al lupo’ per le prossime sfide, i nuovi traguardi. L’Inter è e sarà sempre casa tua".