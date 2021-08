Inzaghi: "Esordio top, Calhanoglu è davvero forte"

Il nuovo allenatore nerazzurro molto soddisfatto dopo il 4-0 al Genoa: "Non potevamo iniziare in modo migliore, è stato piacevole vedere la squadra giocare così. Calhanoglu è un grandissimo, nemmeno lui sa ancora quanto è forte". Poi sul mercato: "Arriverà un attaccante che ci completerà" LE PAGELLE DI INTER-GENOA Condividi:

Quattro gol, comprese le rete dei nuovi Calhanoglu e Dzeko, tre punti e una prova molto convincente. Non poteva iniziare in modo migliore l'avventura sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi, che alla prima di campionato ha battuto per 4-0 il Genoa. Un risultato che evoca piacevoli ricordi ai tifosi nerazzurri, visto che è lo stesso ottenuto da Antonio Conte all’esordio in campionato contro il Lecce sulla panchina dell'Inter, sempre a San Siro, il 26 agosto 2019. "Io ero abbastanza sicuro della squadra, vedo i ragazzi lavorare dall’8 luglio con tantissimo entusiasmo e voglia di imparare i concetti nuovi che abbiamo portato io e il mio staff. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi, meglio di così non potevamo iniziare", ha ammesso Simone Inzaghi nel post partita.

"Calhanoglu? Nemmeno lui sa quanto è forte" approfondimento Tare: "Correa vuole andare, dipende dall'Inter" Menzione speciale per Calhanoglu, autore di un gol, un assist e di una grande prestazione: "È un grandissimo giocatore, unisce qualità e quantità, ha corso tantissimo. Lo abbiamo voluto, quando lo incontravo con la Lazio ci creava sempre problemi. Ha ancora margini di crescita: nemmeno lui sa quanto è forte. Sarebbe riduttivo però parlare solo di lui, oggi tutti hanno giocato bene e tutti meritavano di entrare - da Ranocchia e Kolarov a D’Ambrosio - ma alla fine ho fatto esordire Dumfries", ha proseguito il nuovo allenatore nerazzurro. Inzaghi parla poi così di Vidal, entrato a partita in corso e anche lui autore di un gol e dell’assist per la rete di Dzeko: "Lui e Vecino non li conoscevo personalmente, ma sono due grandissimi calciatori che per come si allenano meriterebbero già da ora di giocare dal primo minuto, ma devo fare delle scelte. Oggi mancava anche Gagliardini, a centrocampo siamo completi, poi sceglierò di volta in volta”ù".

"Arriverà un attaccante che ci completi e faccia gol pesanti" approfondimento Marotta: "Orgogliosi di Lautaro, è voluto restare" Inzaghi che ha parlato anche di mercato: "Oggi avevamo degli assenti, oltre al nuovo attaccante che arriverà. Che genere di giocatore cerchiamo? Un attaccante che ci completi e che faccia gol pesanti. La partenza di Lukaku è stata inaspettata, abbiamo posto rimedio con Dzeko cha ha subito dimostrato che genere di giocatore è, da domani torneremo a pensarci con la società". L'allenatore dell’Inter torna poi sulla prestazione della squadra: "È stato bello e piacevole vedere la squadra in campo, ho tanto giocatori bravi che lavorano al massimo, come Sensi a cui ho voluto trovare un posto per come si allenato. Ho trovato un gruppo molto compatto, è davvero un piacere vedere come si allenano. Ora però dobbiamo continuare così, già venerdì a Verona ci attende una gara difficilissima, ma dobbiamo continuare a lavorare spensierati. L’emozione più grande di oggi? Arrivare allo stadio in pullman ed essere accolti dai tifosi dopo che per un anno e mezzo abbiamo giocato negli stadi vuoti in un clima irreale", le parole di Inzaghi.