Le parole del ds della Lazio sul futuro di Joaquin Correa: "Il Tucu ha espresso la volontà di andare altrove già lo scorso anno. Ha offerte dall'estero ma vuole restare in Italia". Poi sull'Inter: "Una trattativa non c'è mai stata: i procuratori sono al lavoro, vediamo che succede..."

Joaquin Correa è in tribuna nel match d'esordio della Lazio in Serie A contro l'Empoli. L'argentino è un obiettivo di mercato dell'Inter e il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha confermato la volontà del Tucu di lasciare il club. "Correa? Dall’anno scorso ha espresso il desiderio di andare a giocare altrove - ha puntualizzato il dirigente della Lazio -. C’è questa possibilità con l’Inter. Per noi è un giocatore importante e lo sa anche lui. Dipende da quello che vuole fare l’Inter, poi vediamo". I nerazzurri non hanno ancora deciso su chi concentrare gli sforzi per l'ultimo acquisto in attacco e oltre al Tucu seguono con interesse anche Marcus Thuram del Gladbach. Da monitorare, però, le condizioni fisiche del francese, uscito dolorante al ginocchio destro dal match di Bundesliga contro il Leverkusen.