Spalletti: "Insigne leader vero, mai avuto dubbi"

C'è soddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti al debutto, con una vittoria, sulla panchina del Napoli in Serie A. Un match che il Napoli ha vinto contro il Venezia nonostante l'espulsione di Osimhen al 23' e un calcio di rigore sbagliato (quello seguente segnato) da Lorenzo Insigne: " Lui ha dimostrato cosa significa portare la fascia di una squadra importante , 'nelle difficoltà esco fuori, prendo la palla e ti faccio vedere come si fa' - ha spiegato - Questi calciatori danno la possibilità a chi gli gioca vicino di crescere. Se hanno questi atteggiamenti vengono presi ad esempio. Lui è un calciatore che se l'è guadagnata sulla pelle la fascia di una squadra di livello come il Napoli. Gli faccio i complimenti, ma non ho mai avuto dubbi, ha sempre fatto vedere il suo marchio. Ha fatto bene a richiamare il pubblico, per noi è qualcosa che ci può dare una mano in momenti come stasera. E' un leader vero" .

"Abbiamo giocato da squadra matura"

approfondimento

Napoli-Venezia 2-0, gol e highlights

Sul ritorno in panchina in una piazza come Napoli: "È chiaro che l'emozione c'è sempre nel nostro lavoro, perchè coinvolge il sentimento di molte persone, anche quelle non presenti allo stadio. Se poi questo lavoro lo fai essendo l'allenatore del Napoli, ancora di più - spiega - Ci sono 40 milioni di tifosi del Napoli in giro per il mondo, abbiamo gli occhi addosso di tutti. Questa gara vale più di una sola gara, perchè ci sono state delle situazioni che in condizioni normali ci volevamo più gare per andarle ad analizzare. Questa gara ha avuto tante 'notizie' da inculcare alla squadra". Quali gli aspetti ositivi? "Penso che abbiamo fatto molte cose buone nel secondo tempo, nel momento di massima difficoltà, doobbiamo partire da quei momenti lì. Mi è piaciuta la maturità della squadra nella ripresa. Abbiamo avuto quella maturità dentro quella reazione che mi ha fatto enorme piacere".