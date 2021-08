"Primo passo": così Hans Hateboer ha commentato su Instagram l'operazione al piede sinistro, documentata con tanto di foto dal letto d'ospedale. L'esterno olandese starà fuori tra i tre e i quattro mesi e dovrebbe quindi rientrare tra fine novembre e dicembre. Per questo la Dea ha riportato a Bergamo Zappacosta come sostituto

Zappacosta il sostituto sulla destra

leggi anche

Atalanta, torna Zappacosta: è atteso in Italia

L'Atalanta si è cautelata in queste ore, chiudendo con il Chelsea per il ritorno a Bergamo di Davide Zappacosta dopo la stagione in nerazzurro del 2014-2015 (30 presenze e 3 gol in tutte le competizioni). Operazione a titolo definitivo per il club di Percassi, che con l'ex Genoa e Maehle può aspettare con tranquillità il rientro al top di Hateboer.