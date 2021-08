La carriera

Per Zappacosta si tratterà di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia dell'Atalanta nella stagione 2014-2015 (30 presenze e 3 gol in tutte le competizioni). Una stagione in nerazzurro, che ha preceduto le due al Torino, che hanno permesso al calciatore di farsi conoscere anche a livello internazionale e di vestire per due anni la maglia del Chelsea (52 presenze e 2 gol con i Blues tra il 2017 e il 2019). Di proprietà del club inglese, nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito con le maglie di Roma e Genoa: particolarmente positiva l'ultima annata in rossoblù, che gli ha visto collezionare 25 presenze e 4 gol in campionato.