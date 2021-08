Dopo l'espulsione diretta in Napoli-Venezia, l'attaccante azzurro è stato squalificato per due giornate: salterà le partite contro il Genoa in trasferta e la sfida in casa contro la Juventus. Per Osimhen anche 5mila euro di ammenda. Il Napoli farà ricorso. Altri sei squalificati per una giornata, tra questi Zaniolo

Con i posticipi tra Cagliari e Spezia e Sampdoria e Milan la prima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio e, come di consueto, sono arrivate anche le prime decisioni del giudice sportivo . Tanta attesa per la sanzione nei confronti di Victor Osimhen , espulso nel corso di Napoli-Venezia. L'attaccante azzurro è stato squalificato per due giornate " per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco ". Osimhen, che ha anche ricevuto un' ammenda di 5mila euro , salterà dunque la prossima gara di campionato sul campo del Genoa e soprattutto la supersfida della terza giornata contro la Juventus . Il Napoli farà ricorso .

Zaniolo e gli altri: tutti gli squalificati

vedi anche

Serie A, il calendario del prossimo turno

Non solo Osimhen, dopo il primo turno di campionato sono stati squalificati, tutti per una giornata, altri sei giocatori. Tra questi Nicolò Zaniolo, fuori per doppio giallo nella gara della Roma contro la Fiorentina: salterà la prossima partita contro la Salernitana, che invece non avrà Strandberg. Sempre nel match dell'Olimpico espulso anche il portiere viola Dragowski, punito per un intervento da ultimo uomo: non ci sarà contro il Torino. Due assenze per il Bologna, che contro l'Atalanta non avrà Soriano e Schouten, fermato anche Veloso che non sarà nel centrocampo del Verona contro l'Inter.