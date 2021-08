Osimhen e il ricorso: Spalletti pensa al sostituto

Avere Victor Osimhen a disposizione contro la Juventus. È l'obiettivo del Napoli che sta ultimando la tesi difensiva in vista del ricorso contro la squalifica inflitta all'attaccante nigeriano. Il giudice sportivo, infatti, ha sanzionato Osimhen con due turni di stop e 5.000 euro di multa dopo l'espulsione rimediata contro il Venezia per aver colpito al volto il centrocampista veneto Daan Heymans sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un gesto plateale di reazione, ma che il club non valuta come uno schiaffo e dunque non violento. Il Napoli, infatti, spera che la condotta di Osimhen venga riconosciuta come gravemente antisportiva con attenuante per una riduzione della squalifica. C'è anche un precedente simile che riguarda Ciro Immobile. Durante Lazio-Inter dello scorso campionato, l'attaccante biancoceleste venne espulso al 69° minuto per aver colpito Vidal con una manata al volto. In quel caso il giudice sportivo valutò la condotta come "gravemente antisportiva", sanzionando Immobile con una giornata di squalifica e 10.000 euro di multa.